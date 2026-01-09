Accueil En Brève Le bloc Mercosur prêt à signer l’accord commercial avec l’UE

Le Conseil européen a approuvé vendredi la signature, prévue le 17 janvier, de l’accord commercial de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur. Dans un message publié en soirée sur X, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est dite impatiente de parapher cet « accord historique » et a souligné la volonté de l’exécutif européen de « favoriser la croissance, créer des emplois et protéger les intérêts des consommateurs et des entreprises européens »; elle a ajouté qu’elle se rendrait « bientôt » au Paraguay pour la cérémonie de signature. Du côté sud-américain, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a qualifié l’annonce de « jour historique pour le multilatéralisme ».