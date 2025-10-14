«Le Bénin a l’habitude de jouer à l’extérieur », Gernot Rohr prévient le Nigeria

À la veille du choc face au Nigeria, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a mis en garde les Super Eagles. Confiant avant ce dernier match des éliminatoires, le technicien estime que ses joueurs, habitués à évoluer loin de leurs bases, ont les arguments pour créer l’exploit et décrocher une qualification historique pour le Mondial 2026.

À la veille du choc décisif face au Nigeria à Uyo, Gernot Rohr a tenu à rappeler que ses joueurs ne seront pas dépaysés. Le sélectionneur du Bénin a assuré que les Guépards sont rompus aux déplacements, eux qui ont disputé l’ensemble de leurs matchs de qualification hors de leurs bases.

« Nous avons joué toutes nos rencontres à l’extérieur, aucun match à domicile. Nous sommes habitués à ces conditions et à disputer des finales », a expliqué Rohr en conférence de presse.

Privé de stade homologué par la CAF, le Bénin a en effet mené toute sa campagne qualificative loin de Cotonou. Malgré cela, les Guépards dominent le groupe C avec 17 points et n’ont besoin que d’un nul pour décrocher une qualification historique pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Confiant mais lucide, le technicien franco-allemand s’attend à une opposition relevée : « Nous visons la victoire, mais nous devrons faire preuve de patience. Le Nigeria n’a d’autre choix que de gagner, ce qui promet un match très ouvert. » Le duel s’annonce brûlant à Uyo, où les Super Eagles, dos au mur, devront s’imposer pour garder leurs espoirs de Mondial.