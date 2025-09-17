LDC: sans Lamine Yamal, le groupe du Barça pour affronter Newcastle

L’entraineur du Barça, Hansi Flick, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le match face à Newcastle en Ligue des champions, jeudi. Lamine Yamal manque à l’appel.

Le Barça lance sa Ligue des champions ce jeudi. Les Blaugrana affrontrent Newcastle demain soir dans le cadre du premier tour de la C1. Un gros défi pour les Catalans qui doivent frapper fort pour envoyer un signal à la concurrence, eux qui rêvent de conquérir à nouveau le trophée.

Pour ce choc face aux Magpies, l’entraineur Hansi Flick a fait appel à un groupe presque au complet. On y retrouve les cadres habituels à l’instar de Jules Koundé, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Dani Olmo, ainsi que le très jeune Fernández (17 ans) et Gerard Martin. Par contre, pas de Baldé, Gavi et Lamine Yamal, fortaits pour ce round.

Le groupe du Barça face à Newcastle:

Araujo, Cubarsí, Ferran, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Joan García, Rashford, Christensen, Fermín, M. Casado, Gerard Martin, Olmo, De Jong, Bernal, Kounde, Eric, Szczesny, Jofre, Roony, A. Fernandez et Kochen.