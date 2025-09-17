PAR PAYS
LDC/ PSG vs Atalanta: le groupe parisien avec plusieurs absents

Par Romaric Déguénon
L'attaquant du PSG, Ousmane Dembélé@getty images
Le PSG reçoit l’Atalanta Bergame ce mercredi soir en Ligue des champions. Plusieurs cadres manquent à l’appel.

La Ligue des champions est à l’honneur ce mercredi avec une rencontre entre le PSG et l’Atalanta Bergame. Une rencontre importante pour les Parisiens, tenants du titre, qui rêvent de conserver leur couronne.

Pour ce match, l’entraineur Luis Enrique sera privé de plusieurs cadres. Blessés, Ousmane Dembélé et Désiré Doué manquent à l’qppel, tout cpmme Lucas Beraldo, touché à la cheville gauche, et Noham Kamara, également forfait. Les autres titulaires sont en revanche bien présents, à l’instar d’Hakimi et Marquinhos.

Le groupe du PSG face à l’Atalanta:

Chevalier, Safonov, Marin, Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, Hakimi, Mendes, Hernandez, João Neves, Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery, Lee, Mayulu, Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Barcola, Mbaye

