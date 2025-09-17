PAR PAYS
LDC: PSG, Liverpool, Bayern, le programme de ce mercredi

Football
Le trophée de la Ligue des Champions
Le trophée de la Ligue des Champions @RMC Sport
. .

Découvrez les rencontres au programme ce mercredi à travers l’Europe, comptant pour le premier tour de la Ligue des champions.

La Ligue des champions se poursuit ce mercredi avec les rencontres du premier tour. Pas moins de 6 matchs sont au programme à travers les pelouses européennes. A 17h45 (GMT+1), l’Olympiakos défiera Pacos en Grèce tandis que le club tchèque de Slavia Prague affrontera Bodo Glimt.

A 20h (GMT+1), on aura droit à quatre rencontres de prestige. Finaliste malheureux de la précédente édition, l’Inter Milan se déplacera sur la pelouse de l’Ajax. Champion en titre, le PSG recevra de son côté l’Atalanta Bergame au Parc des Princes. Bayern-Chelsea et Liverpool-Athletico Madrid sont les autres rencontres de cette journée.

Le programme complet de ce mercredi (heure en GMT+1):

17h45 : Olympiacos vs Pacos

Slavia Prague vs Bodo Glimt

20h00 : Ajax vs Inter Milan

Bayern Munich vs Chelsea

Liverpool vs Atletico Madrid

PSG vs Atalanta

