PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

LDC: Mbappé rejoint Müller au classement des meilleurs buteurs de tous les temps

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml LDC: Mbappé rejoint Müller au classement des meilleurs buteurs de tous les temps
Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid @realmadrid
Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid @realmadrid
-Publicité-
. .

Grâce à son doublé face à Marseille (2-1) mardi au Bernabeu, Kylian Mbappé totalise désormais 57 buts en Ligue des champions. L’attaquant du Real Madrid égale ainsi Thomas Müller (Bayern Munich) à la 6e place des buteurs historiques. Devant lui figurent Cristiano Ronaldo (140), Messi (129), Lewandowski (105), Benzema (90) et Raul (71).

Kylian Mbappé continue d’écrire sa légende en Ligue des champions. Auteur d’un doublé mardi lors de la victoire du Real Madrid face à Marseille (2-1) au Santiago Bernabeu, l’international français a porté son total à 57 réalisations dans la compétition.

Avec ce chiffre, le capitaine des Bleus rejoint l’Allemand Thomas Müller (Bayern Munich) à la sixième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du tournoi.

À 26 ans, Mbappé n’est devancé que par Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (105), Karim Benzema (90) et Raul (71).

Un palmarès qui ne cesse de s’étoffer pour l’attaquant madrilène, désormais solidement installé parmi les plus grands noms de la Coupe aux grandes oreilles.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Manchester United: Pochettino pour remplacer Ruben Amorim?

Europe

LDC/ PSG vs Atalanta: le groupe parisien avec plusieurs absents

Europe

LDC: sans Lamine Yamal, le groupe du Barça pour affronter Newcastle

Europe

LDC: PSG, Liverpool, Bayern, le programme de ce mercredi

Bénin

Coupe UFOA B U17: deux arbitres béninois retenus pour le tournoi

Europe

Ligue des champions: l’OM crie au vol après sa défaite face au Real Madrid

Europe

LDC: Arsenal s’offre l’Athletic Bilbao d’entrée

Europe

LDC: Aubameyang titulaire, Vinicius sur le banc, les 11 entrants de Real Madrid – OM

Europe

Ancelotti: «la progression d’Endrick freinée par Vinicius et Rodrygo »

Europe

LDC: avec Aubameyang, le groupe de l’OM pour le choc face au Real Madrid

VOIR TOUS LES FLASHS