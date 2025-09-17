LDC: Mbappé rejoint Müller au classement des meilleurs buteurs de tous les temps

Grâce à son doublé face à Marseille (2-1) mardi au Bernabeu, Kylian Mbappé totalise désormais 57 buts en Ligue des champions. L’attaquant du Real Madrid égale ainsi Thomas Müller (Bayern Munich) à la 6e place des buteurs historiques. Devant lui figurent Cristiano Ronaldo (140), Messi (129), Lewandowski (105), Benzema (90) et Raul (71).

Kylian Mbappé continue d’écrire sa légende en Ligue des champions. Auteur d’un doublé mardi lors de la victoire du Real Madrid face à Marseille (2-1) au Santiago Bernabeu, l’international français a porté son total à 57 réalisations dans la compétition.

Avec ce chiffre, le capitaine des Bleus rejoint l’Allemand Thomas Müller (Bayern Munich) à la sixième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du tournoi.

À 26 ans, Mbappé n’est devancé que par Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (105), Karim Benzema (90) et Raul (71).

Un palmarès qui ne cesse de s’étoffer pour l’attaquant madrilène, désormais solidement installé parmi les plus grands noms de la Coupe aux grandes oreilles.