LDC: Liverpool s’arrache, le Bayern et le PSG déroulent, les résultats du mercredi

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Mohamed Salah célèbre son but lors d'un match de Liverpool
. .

La deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions a réservé son lot de rebondissements mercredi soir sur les pelouses européennes.

À Anfield, Liverpool a dû attendre les dernières minutes pour arracher la victoire face à l’Atlético Madrid (3-2). Les Reds avaient pourtant pris le large grâce à Robertson et Salah, mais un doublé de Marcos Llorente a permis aux Colchoneros de revenir à hauteur. C’est finalement Virgil van Dijk qui a délivré les siens de la tête en fin de rencontre.

En Allemagne, le Bayern Munich a confirmé sa puissance offensive en dominant Chelsea (3-1). Harry Kane, irrésistible, a inscrit un doublé sous les ordres de Vincent Kompany.

De son côté, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, n’a laissé aucune chance à l’Atalanta Bergame, balayée 4-0 au Parc des Princes.

Dans les autres rencontres, les novices Pafo et Bodo/Glimt ont décroché le nul, tandis que Marcus Thuram, double buteur, a offert un précieux succès à l’Inter Milan sur la pelouse de l’Ajax (2-0).

