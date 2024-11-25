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LdC: le groupe du PSG pour affronter le Bayern Munich

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain jouera une rencontre décisive sur la pelouse du Bayern Munich dans le cadre de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Leandro Zomassi
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FOOTBALL
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Luis Enrique, entraineur du PSG
Luis Enrique, entraineur du PSG @AFP
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Une confrontation cruciale pour les hommes de Luis Enrique, qui devront impérativement réussir un résultat face aux Bavarois afin de préserver leurs chances européennes.

Pour ce déplacement, le club parisien a annoncé la composition de son groupe. Parmi les joueurs retenus, on retrouve Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Joao Neves, ainsi que Gonçalo Ramos, qui fera également partie de l’expédition à Munich.

Bonne nouvelle pour les supporters parisiens, Nuno Mendes est également de retour dans l’effectif après avoir été récemment touché à la cheville droite. Il avait été préservé lors de la dernière rencontre contre Toulouse.

L’équipe est donc prête à relever le défi face à l’une des équipes les plus redoutables d’Europe. Coup d’envoi prévu ce mardi soir pour un choc attendu par tous les amateurs de football.

Le groupe complet

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