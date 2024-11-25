LdC: le groupe du PSG pour affronter le Bayern Munich

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain jouera une rencontre décisive sur la pelouse du Bayern Munich dans le cadre de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Une confrontation cruciale pour les hommes de Luis Enrique, qui devront impérativement réussir un résultat face aux Bavarois afin de préserver leurs chances européennes.

Pour ce déplacement, le club parisien a annoncé la composition de son groupe. Parmi les joueurs retenus, on retrouve Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Joao Neves, ainsi que Gonçalo Ramos, qui fera également partie de l’expédition à Munich.

Bonne nouvelle pour les supporters parisiens, Nuno Mendes est également de retour dans l’effectif après avoir été récemment touché à la cheville droite. Il avait été préservé lors de la dernière rencontre contre Toulouse.

L’équipe est donc prête à relever le défi face à l’une des équipes les plus redoutables d’Europe. Coup d’envoi prévu ce mardi soir pour un choc attendu par tous les amateurs de football.

Le groupe complet