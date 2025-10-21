LDC: l’Atlético Madrid porte plainte contre Arsenal après un incident insolite à l’Emirates

Privés d’eau chaude après leur entraînement à Londres, les joueurs de l’Atlético ont déposé plainte contre Arsenal auprès de l’UEFA.

À la veille de son affrontement avec Arsenal en Ligue des champions, l’Atlético Madrid a déposé une plainte officielle auprès de l’UEFA après avoir été privé… d’eau chaude à l’Emirates Stadium.

Selon Marca, les Colchoneros se sont entraînés lundi sous une pluie battante à Londres, avant de découvrir qu’aucune douche chaude n’était disponible dans les vestiaires du stade. Malgré un signalement rapide au staff d’Arsenal vers 17h30, le problème n’a pas été résolu avant la fin de la séance.

Les hommes de Diego Simeone ont dû regagner leur hôtel pour se laver et se préparer, un désagrément jugé « inacceptable » par le club espagnol, qui a saisi l’UEFA pour dénoncer cette situation jugée indigne d’une enceinte aussi moderne que l’Emirates.