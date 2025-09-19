PAR PAYS
LDC: Haaland devient le joueur le plus rapide à atteindre 50 buts

Football
Erling Haaland sous le maillot de Manchester City
L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions à marquer 50 buts.

Erling Haaland continue d’écrire l’histoire. Jeudi soir, lors du succès de Manchester City face à Naples (2-0) à l’Etihad Stadium, l’attaquant norvégien est devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 50 buts en Ligue des champions.

D’un puissant coup de tête, l’ancien buteur de Dortmund a ouvert le score et inscrit son cinquantième but dans la compétition… en seulement 49 rencontres. Il efface ainsi des tablettes Ruud van Nistelrooy, qui avait eu besoin de 62 matchs pour atteindre ce total.

Lionel Messi, pour sa part, avait franchi ce cap après 66 apparitions, mais reste le plus jeune à l’avoir réalisé, à 24 ans et 284 jours. Haaland, 25 ans, s’installe désormais à la deuxième place de ce classement de précocité, juste devant Kylian Mbappé.

