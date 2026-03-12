LDC: Guardiola établit un triste record après la lourde défaite de Man City face au Real Madrid

Balayé 3-0 par le Real Madrid au Santiago Bernabéu, Pep Guardiola enregistre l’une des plus lourdes défaites de sa carrière lors d’un match aller à élimination directe de la Ligue des champions.

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a vécu une soirée particulièrement difficile mercredi lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid. Sur la pelouse du Santiago Bernabéu, les Citizens se sont lourdement inclinés (3-0). Federico Valverde a été le grand artisan de ce succès madrilène en signant un triplé, offrant ainsi un avantage confortable aux Merengue avant le match retour prévu la semaine prochaine.

Selon les données du spécialiste des statistiques Opta, cette défaite constitue l’une des plus lourdes subies par Guardiola lors d’un match aller d’une phase à élimination directe de la Ligue des champions. L’entraîneur espagnol avait déjà connu un revers sur ce score de 3-0 face au FC Barcelona en demi-finale de l’édition 2014-2015, puis contre Liverpool FC en quart de finale de la saison 2017-2018.

Après cette désillusion européenne, Manchester City devra rapidement tourner la page. Les hommes de Guardiola vont désormais se replonger dans la Premier League avec un déplacement programmé ce week-end sur la pelouse de West Ham United.