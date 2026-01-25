LDC CAF J3 : Duel serré à Bamako entre Stade Malien et Petro Luanda

Stade Malien et Petro Luanda s’affrontent ce dimanche 25 janvier 2026 à 16h00 GMT à Bamako, pour la 3e journée du groupe D de la Ligue des Champions de la CAF. Les deux clubs comptent chacun quatre points après deux journées et se tiennent à une unité du leader du groupe, faisant de cette rencontre un tournant direct dans la course à la première place.

Le Stade Malien aborde la rencontre porté par une série de résultats encourageants lors des deux premières rencontres de la phase de groupes. Le club de Bamako a débuté par un match nul à l’extérieur contre l’Espérance Sportive de Tunis (0-0), avant d’obtenir une victoire à domicile contre le Simba SC (2-1). Ces prestations placent l’équipe malienne en position de force au sein d’un groupe où chaque point compte.

De son côté, Petro Luanda présente un bilan identique en termes de points et une dynamique comparable. Les Angolais ont remporté leur premier match à l’extérieur contre le Simba SC en Tanzanie (0-1), puis ont concédé le nul à domicile face à l’Espérance Sportive de Tunis (1-1). Ces résultats maintiennent Petro Luanda au contact des leaders et donnent du relief à son déplacement au Mali.

Contexte et enjeux de la troisième journée

La rencontre de Bamako prend une dimension stratégique immédiate : le vainqueur de ce duel direct pourra ravir la première place du groupe D, au terme de la troisième journée. À l’inverse, un partage des points maintiendrait la hiérarchie actuelle et renforcerait la pression sur les équipes pour les matchs retour. Le classement serré après deux journées rend chaque confrontation déterminante pour la suite de la compétition.

Le Stade Malien jouera cette affiche sur sa pelouse, où il a déjà signé une victoire au cours de cette phase de groupes, tandis que Petro Luanda tentera de s’imposer à l’extérieur pour prendre l’avantage dans la course au sommet. Les deux clubs se présentent avec des bilans construits sur une combinaison de solidité défensive et d’efficacité offensive lors des rencontres précédentes.

Au regard du calendrier, cette troisième journée intervient à un moment charnière de la phase de groupes : les premières positions commencent à se dessiner et les confrontations entre prétendants deviennent déterminantes pour la qualification et la tête du groupe. Le match de Bamako s’inscrit donc comme un rendez-vous clé pour les ambitions respectives du Stade Malien et de Petro Luanda.

La tension sportive et l’enjeu comptable entourant cette affiche ont été renforcés par la proximité des équipes au classement. Après deux journées, la composition du groupe reste très ouverte, et la rencontre de ce dimanche peut modifier sensiblement les perspectives de qualification et l’équilibre des forces dans le groupe D.