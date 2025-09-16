LDC: avec Aubameyang, le groupe de l’OM pour le choc face au Real Madrid

L’Olympique de Marseille affronte le Real Madrid ce mardi en Ligue des champions. Le groupe des Phocéens convoqués pour ce choc est tombé.

La Ligue des champions s’ouvre ce mardi avec les rencontres du premier tour. Au Santiago Bernabeu, le Real Madrid reçoit l’Olympique de Marseille. Un adverse à la portée des Madrilènes, qui pètent la forme en ce début de saison. Mais attention à ne pas trop vite enterrer les Phocéens. Très motivé, le club français ambitionne de repartir de l’Espagne avec les trois points de la victoire.

Et pour atteindre cet objectif, l’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, a fait appel à un groupe preque au complet. Privé de Nayef Aguerd et Hamed Junior Traoré, le coach marseillais peut compter sur les gardiens De Lange et Rulli, les défenseurs Van Neck, Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Emerson, Pavard, Weah, les milieux Bakola, Angel Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren, ainsi que les attaquants Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao et Vaz.

Le groupe de l’OM pour affronter le Real Madrid

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️



Voici les 2️⃣2️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour affronter le Real Madrid ce soir 👊 #RMAOM pic.twitter.com/y1fy7qKEM7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 16, 2025