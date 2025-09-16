PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

LDC: avec Aubameyang, le groupe de l’OM pour le choc face au Real Madrid

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml LDC: avec Aubameyang, le groupe de l'OM pour le choc face au Real Madrid
L'attaquant de l'OM Pierre Emerick Aubameyang
L'attaquant de l'OM Pierre Emerick Aubameyang
-Publicité-
. .

L’Olympique de Marseille affronte le Real Madrid ce mardi en Ligue des champions. Le groupe des Phocéens convoqués pour ce choc est tombé.

La Ligue des champions s’ouvre ce mardi avec les rencontres du premier tour. Au Santiago Bernabeu, le Real Madrid reçoit l’Olympique de Marseille. Un adverse à la portée des Madrilènes, qui pètent la forme en ce début de saison. Mais attention à ne pas trop vite enterrer les Phocéens. Très motivé, le club français ambitionne de repartir de l’Espagne avec les trois points de la victoire.

Et pour atteindre cet objectif, l’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, a fait appel à un groupe preque au complet. Privé de Nayef Aguerd et Hamed Junior Traoré, le coach marseillais peut compter sur les gardiens De Lange et Rulli, les défenseurs Van Neck, Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Emerson, Pavard, Weah, les milieux Bakola, Angel Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren, ainsi que les attaquants Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao et Vaz.

Le groupe de l’OM pour affronter le Real Madrid

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Blessure de Yamal: le Barça et la Fédération espagnole se tirent dessus

Monde

Une carte Panini de Lionel Messi s’arrache à un prix record

Bénin

FIFA: plus de trêve internationale d’octobre à partir de 2026

Europe

Man United: Ruben Amorim maintenu à son poste

Nigeria

Mondial U20: la liste des Flying Eagles du Nigeria dévoilée

Europe

Ligue des champions: le groupe du Real Madrid pour affronter Marseille

Europe

AC Milan: Allegri dithyrambique envers Modrić après son but contre Bologne

Europe

Atalanta: Juric met la pression sur Ademola Lookman

Europe

Schmeichel raconte son échange avec Donnarumma après le derby de Manchester

Europe

Real Madrid: Xabi Alonso n’exclut pas un trio Mbappé-Vinicius-Rodrygo

VOIR TOUS LES FLASHS