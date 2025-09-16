PAR PAYS
LDC: Aubameyang titulaire, Vinicius sur le banc, les 11 entrants de Real Madrid – OM

Football
Le Real Madrid affronte l’OM ce mardi soir en Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Le Real Madrid reçoit l’Olympique de Marseille ce mardi soir au Santiago Bernabeu, à partir de 20 heures (GMT+1). Un match comptant pour le premier tour de la Ligue des champions. Grand favori pour le sacre, le club espagnol part avec les faveurs des pronostics face à son homologue français.

Mais attention à ne pas trop vite enterrer les Phocéens. Très motivés, les Marseillais ambitionnent de repartir de l’Espagne avec les trois points de la victoire. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Les compos officielles:

Real Madrid : Courtois – Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni, Valverde, Güler – Mastantuono, Mbappé, Rodrygo.

Marseille : Rulli – Medina, Pavard, Balerdi, Emerson – Greenwood, Kondogbia, Hojbjerg, Weah – O’Riley, Aubameyang.

