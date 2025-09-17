LDC – Arsenal: Thierry Henry met la pression sur Mikel Arteta

Ancienne légende du club, Thierry Henry a estimé que Mikel Arteta n’a désormais plus d’excuses. L’ex-attaquant des Gunners estime qu’avec l’effectif dont il dispose, Arsenal doit absolument remporter la Ligue des champions cette saison.

Thierry Henry n’a pas mâché ses mots à l’égard de Mikel Arteta. Après la victoire d’Arsenal face à l’Athletic Club (2-0) en Ligue des champions, l’ancienne légende des Gunners a estimé que l’entraîneur espagnol n’avait désormais plus d’excuses : il doit gagner un trophée majeur cette saison.

Depuis son arrivée à l’Emirates Stadium, Arteta a certes remporté une FA Cup et deux Community Shields, mais ses hommes ont échoué à la deuxième place de la Premier League lors des trois derniers exercices.

« En tant que supporter, je serai toujours derrière l’équipe, mais il faut être lucide : cette année, il n’y a plus de marge, il faut gagner », a déclaré Henry sur CBS Sports. « Quand on voit la profondeur de l’effectif et la possibilité de faire tourner, comme ce fut le cas face à Nottingham Forest, il est clair que l’objectif doit être le titre. Si j’étais dans ce vestiaire, je viserais la couronne», a-t-il ajouté. Le message est passé!