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LdC: Arsenal – Sporting, les compos

Arsenal et le Sporting Portugal s’affrontent ce mercredi soir (20h, GMT+1) dans le cadre de la phase retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

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