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Europe

LdC: Arsenal – Sporting, les compos

Arsenal et le Sporting Portugal s’affrontent ce mercredi soir (20h, GMT+1) dans le cadre de la phase retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

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Les onze entrants des deux formations:

Arsenal : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice (c), Zubimendi, Eze – Madueke, Gyökeres, Martinelli.

Sporting : Silva – Quaresma, Diomandé, Inacio, Araujo – Hjulmand (c), Morita – Catamo, Trincão, Gonçalves – Suarez.

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