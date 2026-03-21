Laure Manaudou éliminée de Danse avec les Stars

Laure Manaudou, ancienne championne olympique, a été éliminée de la saison 15 de Danse avec les Stars lors de la septième émission diffusée en direct depuis le studio 128 de la Plaine-Saint-Denis : de retour après une absence pour raisons de santé, elle n’a pas recueilli suffisamment de votes du public et son nom a été annoncé peu après minuit par Camille Combal.

Cette soirée, placée sous le format « la bataille des juges », opposait quatre équipes pilotées par les membres du jury. Malgré une volonté manifeste de rebondir et une prestation énergique, la nageuse n’a pas réussi à convaincre, et a dû affronter un face‑à‑face éliminatoire à trois couples.

La séquence d’annonce a été perturbée par un problème technique : le vote par téléphone a été momentanément indisponible, comme l’a précisé l’animateur, ce qui n’a pas empêché le déroulé de l’émission et le verdict final en pleine nuit.

Laure Manaudou, une samba courageuse mais limitée sur le plan technique

Pour son retour sur le parquet, Laure Manaudou s’est alignée aux côtés de son partenaire Christian Millette et du coach Chris Marques pour une samba sur « Espresso » de Sabrina Carpenter. La prestation, saluée pour son engagement et son énergie, a mis en lumière des progrès dans l’investissement scénique mais aussi des limites techniques.

Au moment des notes, Jean‑Marc Généreux a reconnu « une Laure qui s’est lâchée », évoquant même « la Laure des JO », mais il a pointé un manque de mobilité du bassin et lui a attribué un 6. Mel Charlot et Fauve Hautot ont exprimé un avis similaire : ils ont salué l’effort et l’énergie tout en regrettant un déficit d’abandon et de sensualité dans le mouvement, si bien que la candidate s’est retrouvée avec trois 6 au compteur.

Ces notes, suffisantes pour passer certaines étapes, se sont révélées fragiles face aux prestations marquantes de la soirée. Samuel Bambi et Ana Riera ont obtenu une standing ovation pour une danse contemporaine sur « Formidable » de Stromae. Marcus a impressionné le jury avec un jive sur « Proud Mary » de Tina Turner, récoltant deux 10 et déclenchant l’émotion de son coach Jean‑Marc Généreux, qui a senti une douleur au genou en fin de prestation.

Juju Fitcats, considérée comme l’une des favorites, a confirmé son statut avec un jive maîtrisé sur « J’irai où tu iras » de Céline Dion, reçu par trois 9, ce qui a resserré la compétition et réduit la marge de manœuvre pour Laure Manaudou.

À l’issue de la « bataille des juges », l’équipe menée par Jean‑Marc Généreux a remporté le duel. L’équipe de Mel Charlot s’est retrouvée en zone de danger, avec Emma et Maghla menacées d’élimination, avant l’ajout de Laure Manaudou dans la zone dangereuse lorsque le public ne l’a pas sauvée.

Les trois couples éliminés potentiels ont dû interpréter une dernière fois « The Tale of Ophelia » de Taylor Swift dans un face‑à‑face à trois soumis au vote du public. Le verdict a désigné en premier lieu la sauvegarde d’Emma et Dorian, puis celle de Maghla et Adrien Caby, laissant Laure Manaudou contrainte de quitter l’aventure.

« Ma plus grande victoire, c’est d’avoir rencontré Christian Millette, mon partenaire qui est devenu mon ami », a‑t‑elle confié sur le plateau comme le souligne Le Parisien.