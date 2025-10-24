En Brève

L’armée vénézuélienne empêchera un gouvernement ‘soumis’ aux États‑Unis (ministre de la Défense)

Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino, a averti vendredi 24 octobre que les forces armées empêcheraient l’installation à Caracas d’un gouvernement « soumis » aux États‑Unis, qu’il accuse de chercher à renverser le président Nicolás Maduro avec le soutien de l’opposition. S’exprimant sur la chaîne publique VTV, M. Padrino a déclaré : « Interprétez‑le comme vous voulez : les Forces armées ne permettront pas ici un gouvernement soumis aux intérêts des États‑Unis. » Il a ajouté : « Plus jamais esclaves ! Nous sommes un pays libre ! »

