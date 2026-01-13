La suite après la publicité
L’armée syrienne demande le retrait des forces kurdes à l’est d’Alep

Mardi 13 janvier, l’armée syrienne a demandé aux forces kurdes de se retirer de la zone qu’elles contrôlent entre l’est d’Alep et l’Euphrate, après les avoir délogées de la principale ville du nord du pays au terme de violents combats, rapporte l’AFP. Dans un communiqué, l’armée exige que «tous les groupes armés se retirent vers l’est de l’Euphrate», le fleuve qui coule dans le nord de la Syrie. Elle a publié une carte marquant en rouge la région à évacuer et avertit qu’elle la considérera désormais comme «une zone militaire fermée».

