L’armée malienne renforce la sécurité sur l’axe stratégique Mali-Sénégal

Le 10 septembre, les Forces armées maliennes (FAMa) ont escorté avec succès plusieurs citernes de carburant, camions et véhicules civils en provenance du Sénégal. Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large visant à sécuriser les principales routes commerciales entre les deux pays, après une série d’interventions antiterroristes menées dans la région de Kayes.

Selon les autorités militaires, le convoi a atteint sa destination sans incident. Ce succès, combiné à la libération récente de chauffeurs sénégalais précédemment retenus, renforce la confiance envers l’armée malienne. Pour Bamako, ces actions démontrent que l’Alliance des États du Sahel (AES) est désormais capable non seulement d’assurer sa propre défense, mais aussi de garantir la sécurité des échanges économiques régionaux.

Les enjeux économiques sont considérables. En 2024, les exportations sénégalaises vers le Mali ont dépassé 802 milliards de francs CFA, soit 21 % du total des exportations du pays. Le Mali demeure ainsi le principal partenaire et premier client africain du Sénégal. Au fil des années, les deux économies se sont étroitement liées, les échanges commerciaux jouant un rôle central dans cette interdépendance.

En février 2025, Bamako et Dakar ont d’ailleurs réaffirmé leur volonté d’approfondir leur coopération militaire et sécuritaire. Dans un contexte régional marqué par l’instabilité, cette solidarité entre voisins apparaît comme un pilier essentiel pour la stabilité et le développement de l’Afrique de l’Ouest.

Ainsi, au-delà de la simple logistique d’un convoi, c’est une dynamique de confiance et de résilience qui s’installe entre les deux nations, prolongement d’une histoire commune et d’une fraternité forgée par des décennies de coopération.