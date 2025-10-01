L’armée israélienne annonce le blocage du dernier accès au nord de la bande de Gaza depuis le sud

En Brève

L’armée israélienne a annoncé mercredi 1er octobre qu’elle allait bloquer à partir de 09h00 TU le dernier accès au nord de la bande de Gaza depuis le sud du territoire. Dans un communiqué diffusé en arabe sur ses réseaux sociaux, le porte-parole, le colonel Avichay Adraee, a précisé que « la rue al‑Rachid sera fermée à la circulation depuis la zone sud de la bande à partir de 12h00 locales », au moment où l’armée intensifie son offensive sur Gaza‑ville, dans le nord. Le communiqué ajoute que le passage vers le sud sera autorisé pour ceux qui n’ont pas encore pu évacuer la ville de Gaza et que, « à ce stade, l’armée israélienne permet le passage vers le sud librement et sans contrôle ».