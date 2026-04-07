«L’apparence n’a pas vraiment d’importance», Ayra Starr révèle ce qu’elle recherche chez un homme

La chanteuse nigériane, Ayra Starr, privilégie l’intelligence et la motivation dans ses relations, affirmant être davantage attirée par l’esprit que par le physique.

La chanteuse d’Afrobeats Ayra Starr, a livré sa vision des relations amoureuses, affirmant accorder peu d’importance au physique dans le choix d’un partenaire. L’interprète de « All The Love » explique privilégier avant tout l’intelligence et l’ambition, des qualités qu’elle juge essentielles dans une relation équilibrée.

Dans une interview accordée à Diana Eneje, l’artiste a également insisté sur le rôle central de l’intelligence émotionnelle. « Je n’ai pas de type physique particulier. Je suis simplement attirée par les personnes intelligentes. Il faut juste être très intelligent. C’est mon côté Gémeaux qui parle », a-t-elle confié. Avant d’ajouter : « Sois intelligent, motive-moi, et laisse-moi te motiver aussi. Motivons-nous pour gagner de l’argent. L’apparence n’a pas vraiment d’importance. »





