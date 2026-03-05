L’Angola exige le retour d’avoirs hébergés à l’étranger

Lors de l’ouverture de l’année judiciaire en Angola, les discours ont été largement dominés par la lutte contre la corruption. Les interventions ont insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes judiciaires et de montrer que les poursuites restent une priorité de l’État.

Le chef de l’État, João Lourenço, a clairement placé ce dossier au cœur de son action politique. Il présente cette offensive comme une affaire de responsabilité personnelle, visant notamment des personnes liées à l’ancien pouvoir de José Eduardo dos Santos.

Plusieurs allocutions ont également souligné que l’action ne se limite pas aux frontières nationales : les autorités angolaises mettent en œuvre des démarches internationales pour retrouver et rapatrier des biens présumés détournés.

Dans ce cadre, la justice d’Angola a officiellement demandé à plusieurs pays partenaires de restituer des avoirs considérés comme issus de faits de corruption. Selon Luanda, le Portugal figure parmi les États qui ont déjà procédé à des retours de fonds, pour un montant déclaré de 3 millions de dollars.

Des démarches judiciaires à l’étranger

Les demandes de coopération passent par les voies classiques de l’entraide judiciaire internationale : transmission de pièces, demandes d’entraide et procédures d’extradition ou de gel d’avoirs lorsque cela s’avère nécessaire. Les autorités angolaises cherchent ainsi à matérialiser des condamnations en récupérant des actifs dispersés à l’étranger.

La mise en lumière de ces restitutions montre combien les enquêtes touchant d’anciens cadres et leurs réseaux nécessitent une coordination transnationale, tant sur le plan diplomatique que judiciaire.