Angola : Aliou Cissé prend les commandes des Palancas Negras

Dans la matinée du jeudi 9 avril à Luanda, la conférence de presse organisée pour dévoiler le nouvel entraîneur de l’équipe nationale angolaise a pris une tournure inattendue. Les médias présents s’attendaient à l’arrivée de Jean-Michel Cavalli, présenté depuis quelques jours comme le favori, mais c’est finalement Aliou Cissé qui est monté à la tribune, provoquant la surprise générale.

L’ancien sélectionneur du Sénégal, qui venait tout juste d’annoncer la fin de son expérience à la tête de la Libye, a ainsi été officiellement nommé pour succéder à Patrice Beaumelle sur le banc des Palancas Negras. Son passage en Libye, entamé un an plus tôt, s’est soldé par dix rencontres dirigées, avec trois succès, cinq partages de points et deux défaites, et par l’échec de la qualification pour le Mondial 2026.

À 50 ans, Cissé apporte à l’Angola un palmarès continental notable — notamment le titre africain décroché en 2021 — et plusieurs campagnes de qualification au Mondial menées avec le Sénégal. Sa venue à Luanda prolonge une période de choix sportifs atypiques, après avoir accepté le défi libyen puis, désormais, celui proposé par la fédération angolaise.

Devant les journalistes angolais, il a exprimé sa fierté et sa détermination à porter le projet national, soulignant sa volonté de bâtir une équipe compétitive et régulière. Patrice Beaumelle, écarté après une campagne décevante lors de la CAN 2025, laisse une sélection ambitieuse mais encore irrégulière au plus haut niveau continental.

Objectifs immédiats et calendrier

Le technicien sénégalais n’aura pas beaucoup de temps pour s’installer : la fenêtre internationale de juin sera la première occasion de jauger son groupe à travers une série de matches amicaux. Ces rencontres permettront également d’évaluer les forces en présence et de commencer à imposer ses idées tactiques.

Le véritable chantier pour Cissé commencera ensuite avec la préparation des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027, dont la phase finale se déroulera en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. La mission est claire : redonner de la constance aux Palancas Negras et installer l’Angola parmi les équipes capables de jouer un rôle régulier lors des grandes compétitions africaines.