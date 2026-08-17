Alain Delon : enfance en prison, charcutier, matelot, star à 25 ans

Alain Delon est décédé dans la nuit du 17 au 18 août 2024 à Douchy-Montcorbon, à l’âge de 88 ans. Figure majeure du cinéma européen, l’acteur a connu une trajectoire hors du commun : enfance difficile, passages en prison et engagement militaire avant une ascension fulgurante sur les écrans qui a fait de lui un mythe du Septième art.

Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, Alain Delon grandit dans une famille modeste. Ses parents divorcent en 1940 et l’enfant est placé chez les Nérot, une famille d’accueil installée près de la prison de Fresnes. Le père Nérot, ancien gardien pénitentiaire, fréquente le personnel de l’établissement, et le jeune Delon joue parfois dans les cours de la prison. Sous l’Occupation, Fresnes accueille résistants et futurs déportés ; les violences et exécutions qui s’y déroulent marquent profondément l’enfance de l’acteur, notamment l’exécution proche de son lieu de vie évoquée dans sa jeunesse.

Sa scolarité est chaotique : renvoyé de plusieurs pensionnats religieux, il connaît des ruptures familiales et une intégration difficile après le remariage de sa mère. Peu attiré par les études, il entre à 14 ans dans la boucherie-charcuterie de son beau-père à Bourg-la-Reine et obtient un certificat d’aptitude professionnelle de charcutier-traiteur avant d’exercer divers petits métiers.

Du service militaire aux premières affiches

En 1953, à 17 ans, Alain Delon s’engage dans la Marine nationale pour trois ans et prolonge son engagement en partant pour l’Indochine, où il suit une formation radio puis rejoint Saïgon. Là-bas, il cumule sanctions pour insubordination, retards et incidents, dont un accident de jeep non autorisé. Rapatrié et rétrogradé, il est finalement renvoyé en France puis arrêté à Marseille pour port d’arme illégal : il est condamné à 45 jours de prison, un épisode qui allonge son temps sous les drapeaux. Libéré en 1956, sans certificat de bonne conduite, il rompt avec sa famille et s’installe à Paris.

À Paris, Delon enchaîne petits emplois aux Halles et sur les Champs-Élysées et fréquente un temps le milieu de la prostitution, avant que des rencontres ne fassent basculer son destin. Devenu l’amant d’une ancienne danseuse, il est introduit dans les cercles du cinéma français puis présenté à l’actrice Brigitte Auber. Repéré par un agent hollywoodien au Festival de Cannes 1957, il passe un bout d’essai pour David O. Selznick mais renonce à s’installer aux États-Unis.

Son premier vrai rôle arrive dans Quand la femme s’en mêle (1957), qui capte l’attention de la presse. L’année suivante, il tourne Christine aux côtés de Romy Schneider, rencontre décisive. En 1960, avec Plein Soleil de René Clément où il incarne Tom Ripley, Delon atteint une dimension internationale et s’impose comme une star. La même année, Rocco et ses frères de Visconti confirme son statut.

Suivront des rôles majeurs qui figureront durablement dans sa filmographie et dans l’imaginaire du public : Le Guépard, Le Samouraï et Le Clan des Siciliens.