Lamine Yamal: « Si je ne gagne pas le Ballon d’Or, je….»

Favori pour le Ballon d’Or 2025, Lamine Yamal sait déjà à qui il donnerait la prestigieuse récompense individuelle s’il ne remporte pas le trophée.

Lamine Yamal ne cache pas son admiration pour ses aînés. Interrogé par la RTVE, l’attaquant du FC Barcelone a révélé à qui il aimerait attribuer le Ballon d’Or, dans l’hypothèse où il ne le décrocherait pas lui-même.

« Neymar et Messi. J’en donnerais un à Ney, je pense qu’il le mérite, a expliqué le prodige de 18 ans, relayé par Barça Universal. Le Neymar du Barça ou celui du PSG à son apogée le gagnerait sûrement aujourd’hui. J’aurais aimé qu’il en remporte un. Et évidemment, Messi, parce que c’est le meilleur de tous les temps. »

Considéré comme l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or 2025, Yamal pourrait succéder à son idole argentine. Mais la concurrence s’annonce rude : Ousmane Dembélé, Raphinha, Kylian Mbappé ou encore Mohamed Salah figurent également parmi les prétendants au prestigieux trophée.