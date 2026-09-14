Zanzibar : 10 membres chargés de relancer le gouvernement d’unité

Hussein Ali Mwinyi a nommé un comité paritaire de dix membres, cinq du CCM et cinq d’ACT Wazalendo, pour mettre en œuvre l’accord du 9 juillet et relancer la formation du gouvernement d’unité nationale.

Le président de Zanzibar, Hussein Ali Mwinyi, a installé lundi 14 septembre à la State House un comité conjoint de dix membres chargé de mettre en œuvre l’accord politique entre le CCM au pouvoir et ACT Wazalendo, avec pour objectif de relancer la formation du gouvernement d’unité nationale.

La structure réunit cinq représentants de chaque parti. Abdi Mahmoud Abdi, secrétaire général adjoint du CCM à Zanzibar, et Omar Ali Shehe, secrétaire général adjoint d’ACT Wazalendo à Zanzibar, en assurent la direction. Les deux camps ont également désigné des élus, des responsables politiques et des juristes pour siéger au comité.

Sa mise en place découle de l’accord signé le 9 juillet 2026 entre le CCM et ACT Wazalendo. Le texte prévoit sept axes de travail, dont la formation du gouvernement d’unité nationale, la gouvernance, la poursuite du dialogue politique et la mise en œuvre du programme de réconciliation.

Les discussions entre les deux formations avaient commencé le 9 novembre 2025, après les élections générales du 29 octobre. ACT Wazalendo, arrivé en deuxième position, avait refusé de proposer des noms pour intégrer l’exécutif, contestant le déroulement du scrutin et demandant des changements institutionnels.

La Constitution de Zanzibar prévoit depuis 2010 la participation du parti arrivé deuxième à l’exécutif, notamment à travers la fonction de premier vice président et des postes ministériels. Le comité doit désormais coordonner les mesures politiques, législatives et administratives prévues par l’accord de juillet.

La déclaration commune du 9 juillet avait été présentée au palais présidentiel de Zanzibar en présence de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan et du président d’ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman.