L’Allemagne condamne l’usage excessif de la force contre les manifestants en Iran

Le chef de la diplomatie allemande, Johann Wadephul, a dénoncé jeudi 8 janvier un « usage excessif de la force » de la part du pouvoir iranien contre des manifestants pacifiques et a appelé les autorités de Téhéran à respecter leurs obligations internationales. Alors que la police a de nouveau ouvert le feu et dispersé au gaz lacrymogène des manifestants en Iran, secoué depuis douze jours par un mouvement de contestation, le ministre des Affaires étrangères a rappelé sur X que l’expression pacifique d’une opinion constitue un droit.