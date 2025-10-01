L’AIEA rassure : pas de danger immédiat à la centrale de Zaporijjia en Ukraine

En Brève

La centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par les forces russes dans le sud-est de l’Ukraine, «ne présente pas de danger immédiat» tant qu’elle est alimentée par ses générateurs diesel de secours, a estimé Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Dans un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi 1er octobre, il a précisé que «la plus grande centrale d’Europe» est privée d’alimentation externe depuis au moins une semaine, ce qui constitue, selon lui, l’événement de ce type le plus long en plus de trois ans et demi de guerre. Ses propos font suite aux déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a qualifié la situation de la centrale de «critique».