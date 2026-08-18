Laëtitia Milot annonce l’arrivée d’une nouvelle protégée dans sa famille

Ce vendredi 14 août 2026, Laëtitia Milot a surpris ses abonnés sur Instagram en annonçant l’arrivée d’un nouveau membre au sein de sa famille. L’actrice et animatrice, connue notamment pour son rôle dans la série à succès Plus belle la vie, a partagé avec émotion la nouvelle adoption d’une tortue qu’elle a prénommée Romy. Cette annonce marque une étape supplémentaire dans son combat pour la protection animale, un engagement qu’elle entretient depuis de nombreuses années.

Sur ses réseaux sociaux, Laëtitia Milot a révélé que cette tortue a désormais trouvé refuge chez elle et bénéficie d’un environnement adapté à ses besoins. Elle a notamment aménagé un bassin spécial et mis en place des dispositifs pour faciliter l’acclimatation de son nouvel animal, dans le souci de lui offrir un habitat confortable et sécurisé. À travers plusieurs clichés et vidéos, la comédienne a montré Romy explorant son nouvel espace sous la vigilance attentive de ses nouveaux propriétaires.

Laëtitia Milot a exprimé sa joie ainsi : « Petit à petit, elle explore, elle prend ses marques… sous des regards attentifs. Une nouvelle étape dans cette belle aventure que je suis heureuse de partager avec vous. Bienvenue chez toi, petite protégée. » Cette arrivée n’est donc pas un acte anodin mais s’inscrit dans un alignement personnel profond avec ses valeurs et sa carrière artistique, où elle n’hésite pas à utiliser sa notoriété pour sensibiliser à la cause animale.

Un engagement solide autour de la protection des tortues

Quelques jours avant cette adoption, le 6 août 2026, Laëtitia Milot avait rappelé l’importance de son rôle de marraine au sein du Village des Tortues, implanté à Carnoules, dans le Var. Ce centre est dédié à la sauvegarde, au soin et à la protection des tortues, notamment celles menacées par des phénomènes environnementaux ou par le trafic illégal.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, elle expliquait qu’elle venait de commencer une formation afin de respecter toutes les démarches réglementaires nécessaires à la détention de Romy. Elle soulignait aussi le travail considérable effectué par le Village des Tortues et exprimait sa reconnaissance envers cette structure qui œuvre quotidiennement pour la préservation de ces animaux fascinants.

En sa qualité de marraine, Laëtitia Milot s’implique donc directement dans l’accompagnement et la réhabilitation de tortues, contribuant à faire connaître cette cause auprès de son large public. L’accueil de Romy, sa nouvelle protégée, traduit ainsi une continuité dans cet engagement de terrain qui dépasse le simple rôle symbolique.

Depuis plusieurs années, Laëtitia Milot porte haut la défense des animaux. Lors d’un entretien accordé à la Fondation 30 millions d’amis en 2018, elle dévoilait l’origine de son attachement, lié à son éducation familiale. Elle racontait que ses parents ont souvent adopté des animaux en refuge, même des animaux en fin de vie, une expérience qui, selon elle, lui a appris la compassion et le respect envers toutes les formes de vie.

Elle expliquait également que cette relation avec les animaux lui apportait une énergie positive au quotidien : « Ça m’a appris à aimer, à être sociable. Aujourd’hui, je n’aime pas me prendre la tête et je suis quelqu’un qui aime avancer. Je suis très positive et j’essaie de croquer la vie à pleines dents, de sourire à la vie ! Ça, je le dois aux animaux, qui nous donnent cette force« .

Ainsi, la nouvelle adoption de Romy s’inscrit dans cette dynamique personnelle et publique, une nouvelle preuve de la détermination de Laëtitia Milot à oeuvrer pour la cause animale, en particulier pour des espèces souvent délaissées comme les tortues, et à sensibiliser le plus grand nombre à leur préservation.