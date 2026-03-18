Laeticia Hallyday s’installe dans le 16e arrondissement après la vente de La Savannah

18 mars 2026 : Laeticia Hallyday fête ses 51 ans alors qu’un tournant majeur marque sa vie privée et immobilière. Après la vente de la villa de Marnes-la-Coquette, dite La Savannah, conclue à l’été 2025 au terme de sept années de négociations, la veuve de Johnny Hallyday a officialisé un changement de résidence et d’ambitions personnelles en choisissant de s’installer à Paris, dans le 16e arrondissement.

La cession de La Savannah, annoncée pour un montant d’environ 8 millions d’euros, est intervenue loin des espérances financières affichées en 2018, où un prix à hauteur de 35 millions d’euros avait été évoqué. Cette vente met un point final à une période lourde sur le plan patrimonial et sentimental pour Laeticia Hallyday, marquée par la disparition du Taulier et les étapes successives de la gestion de l’héritage.

Depuis le déménagement, la concernée partage par bribes l’intensité émotionnelle du départ : sur Instagram, elle a publié la légende « Derniers jours… Un mois et demi à emballer une vie. Je suis épuisée, vidée… et le cœur en miettes », en illustration d’un camion de déménagement. Parallèlement, ses allers-retours entre Los Angeles et Paris persistent : ses filles ont trouvé refuge dans une maison meublée près de Venice Beach, tandis que Laeticia a séjourné à Los Angeles après les incendies de Pacific Palisades en janvier 2025.

Un déménagement symbolique

Le choix de la capitale française et plus précisément du 16e arrondissement surprend certains observateurs : nombre de rumeurs la voyaient pourtant s’orienter vers un pied-à-terre dans le 1er arrondissement, avec vue sur les Tuileries et le Louvre, à l’image du duplex haussmannien qui avait attiré son attention par le passé. Le 16e, pour sa part, apparaît comme un secteur résidentiel et discret, historiquement lié à la famille Hallyday, notamment via la Villa Molitor dans les années 1980.

Les raisons affichées derrière ce choix relèvent de la recherche de calme et d’intimité : avenues arborées, immeubles cossus et moindre exposition médiatique constituent des arguments concrets pour expliquer la préférence pour ce quartier plutôt que pour un emplacement plus central et touristique.

La période ayant précédé l’installation a impliqué une logistique lourde : emballage des effets personnels, tri des souvenirs familiaux et coordination des transports entre la France et les États-Unis. Laeticia Hallyday a documenté certains de ces moments sur ses comptes sociaux sans en dévoiler l’intégralité des modalités pratiques.

Sur le plan privé, la nouvelle adresse doit permettre de conjuguer vie de famille et obligations personnelles. Laeticia Hallyday partagerait désormais son quotidien entre Paris et Los Angeles, conservant des liens professionnels et administratifs des deux côtés de l’Atlantique.

Parmi les informations disponibles, il est également mentionné sa vie de couple avec Frédéric Suant, ainsi que la présence de ses filles Jade et Joy aux États-Unis. Elle poursuit la gestion de ses intérêts et de ses déplacements entre Los Angeles et la France.