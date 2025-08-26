PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Diplomatie image/svg+xml L’AES réclame une enquête après la mort de l’activiste burkinabè Alino Faso

L’AES réclame une enquête après la mort de l’activiste burkinabè Alino Faso

Diplomatie
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
L'animateur et activiste burkinabè Alain Traoré dit ''Alino Faso''
L'animateur et activiste burkinabè Alain Traoré dit ''Alino Faso''
- Publicité-

La Confédération des États du Sahel (AES) a demandé une enquête « transparente et diligente » sur la mort en détention d’Alain Christian Traoré, alias Alino Faso, survenue en Côte d’Ivoire. L’activiste burkinabè a été inhumé le week-end dernier à Ouagadougou.

Dans un communiqué signé par le ministre malien de la Justice, Mamoudou Kassogué, l’AES dénonce « l’arrestation illégale, la séquestration dans une caserne et la mort suspecte » du militant. Elle présente ses condoléances à sa famille et exige que les responsables soient poursuivis. La réaction intervient après le rapatriement de la dépouille et alors que la justice burkinabè a ordonné une autopsie dont les résultats sont attendus.

Condamnation des sanctions européennes

L’organisation sahélienne s’en prend également aux sanctions prises par l’Union européenne contre plusieurs figures panafricanistes. Le 26 juin, Bruxelles a interdit d’entrée et gelé les avoirs de Nathalie Yamb, tout en restreignant son survol de l’espace européen. D’autres militants comme Franklin Nyamsi, Kémi Séba et Ibrahima Maïga seraient aussi visés par des « mesures de harcèlement ».

Selon l’AES, ces décisions constituent « une atteinte grave » aux libertés fondamentales et visent à « museler les voix africaines » sous couvert de lutte contre une supposée influence extérieure.

Appel à l’unité africaine

Réaffirmant leur soutien aux personnalités visées, les ministres de l’AES appellent les peuples africains à renforcer leur « unité » et leur « solidarité » face aux pressions internationales. « Ces tentatives, préviennent-ils, ne feront que renforcer la détermination à bâtir une Afrique souveraine, unie et respectée. »

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Côte d'Ivoire

Présidentielle ivoirienne 2025 : Vincent Toh Bi se lance officiellement dans la course

Bénin

Cambriolage d’une école à Hêvié Adovié: le principal suspect arrêté après six mois de cavale

Bénin

Développement: Cotonou intensifie sa présence économique en Asie avec le Benin Business Forum à Osaka

Bénin

Affaire Dangnivo: un nouvel épisode reprend ce mardi à Cotonou

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le pasteur Wilfried Zahui entre officiellement dans la course

Bénin

Présidentielle 2026: le juriste Adégbola Franck Oké saisit l’OIF sur des dispositions du Code électoral

Bénin

Bénin: Alain Adihou salue une décision de la CENA comme un « signe d’ouverture »

Bénin

UP-R: Suspension provisoire des adhésions en provenance du Bloc Républicain

Bénin

Bénin: la police républicaine saisit des équipements de chicha dans plusieurs bars à Godomey

Bénin

Bénin: recrutement des agents électoraux des élections du 11 janvier 2026

VOIR TOUS LES FLASHS