Burkina : l’ambassadeur Elysé Ouédraogo accrédité auprès de la Commission de l’Union Africaine

L’ambassadeur du Burkina Faso auprès de l’Union Africaine et de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Elysé Ouédraogo, a officiellement remis ses lettres d’accréditation au président de la Commission de l’Union Africaine, Mahmoud Ali Youssouf, le mercredi 18 mars 2026 à Addis‑Abeba, acte protocolaire qui consacre sa mission diplomatique au sein des institutions continentales basées en Éthiopie.

À l’issue de la remise, M. Mahmoud Ali Youssouf a accepté les lettres et adressé ses félicitations à l’ambassadeur burkinabè tout en exprimant sa disposition à collaborer avec la représentation diplomatique pour renforcer l’action de l’Union Africaine au Burkina Faso. Le président de la Commission a souligné sa préoccupation face à la situation sécuritaire dans la région du Sahel et a formulé sa solidarité à l’égard des victimes des violences liées au terrorisme.

Le président a par ailleurs salué le leadership des autorités burkinabè, mentionnant en particulier le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, et indiquant que les rapports reçus par la Commission témoignent d’efforts notables déployés pour améliorer la situation nationale. Il a déclaré avoir donné des instructions aux services de la Commission en vue d’apporter des appuis au Burkina Faso sur les plans sécuritaire, humanitaire et dans les autres domaines d’intervention de l’Union Africaine.

Démarches diplomatiques et demandes formulées par Ouédraogo

De son côté, l’ambassadeur Elysé Ouédraogo a transmis au président de la Commission les salutations du président du Faso, ainsi que celles de la population burkinabè. Il a remercié la Commission pour les initiatives de dialogue engagées avec le Burkina Faso et avec les États de l’AES, ainsi que pour les actions d’assistance humanitaire déjà mises en place en faveur des populations affectées.

L’ambassadeur a réaffirmé la détermination de son pays à lutter contre le terrorisme, estimant que les opérations en cours laissent entrevoir une progression vers une victoire durable. Il a insisté sur le caractère « historique » de ce combat et sur la nécessité d’un soutien politique de la part de l’Union Africaine, précisant que cette reconnaissance politique est importante pour la légitimité et la pérennité des efforts nationaux.

Lors de cet échange protocolaire, Ouédraogo a également plaidé pour la prise en compte de l’AES comme nouvelle organisation d’intégration africaine. Il a demandé que l’Union Africaine reconnaisse et intègre cette entité dans ses réflexions et ses mécanismes de coopération, soulignant l’importance d’une coordination institutionnelle pour maximiser l’efficacité des réponses aux défis régionaux.

La rencontre, signalée par la Direction de la communication et des relations publiques du ministère des Affaires étrangères (DCRP/MAE), s’inscrit dans le cadre des démarches diplomatiques régulières qui accompagnent la prise de fonctions d’un représentant permanent auprès des institutions panafricaines. Elle a permis d’établir un premier échange formel sur les priorités bilatérales et multilatérales entre le Burkina Faso et la Commission de l’Union Africaine

Selon le communiqué officiel, les instructions données par le président de la Commission visent à mobiliser les structures compétentes pour apporter un soutien concret dans les secteurs identifiés et à maintenir un dialogue soutenu avec la représentation burkinabè

Enfin, l’ambassadeur a rappelé la nécessité d’une reconnaissance et d’une prise en compte de l’AES en tant que nouvelle organisation d’intégration en Afrique