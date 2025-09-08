Labari, l’application qui préserve et fait voyager le patrimoine oral africain

Transmettre les contes d’hier aux oreilles d’aujourd’hui. C’est le défi relevé par Labari, une nouvelle application mobile disponible sur Android et iOS.

Cette plateforme entend offrir au grand public un accès unique aux contes et récits africains, aux faits historiques et aux témoignages, racontés en langues locales et traduits en français. Véritable bibliothèque numérique vivante, Labari s’impose comme un outil de préservation et de diffusion de la richesse culturelle africaine.

Labari propose une navigation fluide et adaptée à tous :

écoute en ligne ou hors connexion,

possibilité d’ajouter des contenus en favoris,

téléchargement pour un accès sans Internet,

organisation par thématiques (sagesse, coutumes, récits historiques, contes fantastiques, etc.).

Dès son lancement, l’application met déjà à disposition plusieurs centaines de contenus. Trois langues sont proposées — le fon, le wolof et le français — avec des traductions permettant de toucher un large public.

Le projet est actuellement actif au Bénin et au Sénégal. Un déploiement est prévu d’ici la fin de l’année en Côte d’Ivoire et au Cameroun, avant une extension progressive à d’autres pays africains dès l’an prochain.

Préserver une mémoire en danger

Selon l’UNESCO, une langue disparaît toutes les deux semaines dans le monde, entraînant avec elle la perte de récits, de savoirs et de traditions. Dans un continent riche de plus de 2 000 langues, l’urgence de préserver ce patrimoine est cruciale.

En rendant ces histoires accessibles aux Africains comme à la diaspora, Labari se positionne comme un acteur clé de la sauvegarde de la mémoire culturelle.

« Chaque langue, chaque conte, chaque témoignage est un fragment de mémoire collective », rappellent les fondateurs. Leur objectif est clair : faire de Labari la référence mondiale du patrimoine oral africain.

Disponible dès maintenant, l’application invite chacun à télécharger Labari, à l’adopter comme un compagnon culturel et à contribuer à la transmission d’une mémoire en péril.

👉 Plus d’informations : labari.io