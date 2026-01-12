Accueil En Brève La Somalie annule tous ses accords avec les ÉAU

La Somalie a annoncé lundi 12 janvier l’annulation de l’ensemble des accords la liant aux Émirats arabes unis, invoquant des «actions hostiles sapant la souveraineté nationale». Dans un communiqué reçu par l’AFP, le gouvernement précise que, «après avoir soigneusement évalué les récents développements et exerçant son autorité constitutionnelle, le Conseil des ministres a annulé tous les accords conclus avec les Émirats arabes unis». Les Émirats sont par ailleurs accusés par de nombreux experts d’avoir soutenu la récente reconnaissance par Israël de la république autoproclamée du Somaliland, territoire dont Mogadiscio rappelle qu’il revendique la souveraineté.