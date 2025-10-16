La Russie reste l’un des premiers producteurs mondiaux de pétrole malgré les sanctions, se félicite Vladimir Poutine

En Brève

Le président russe Vladimir Poutine s’est félicité jeudi, lors d’un forum consacré à l’énergie à Moscou, que la Russie reste l’un des principaux producteurs mondiaux de pétrole, affirmant qu’elle assure 10 % de la production mondiale. Il a dénoncé « des mécanismes de concurrence déloyale » dirigés contre son pays, estimant que ceux-ci, ainsi que les sanctions occidentales et les pressions exercées par le président américain Donald Trump sur les clients de Moscou, n’entament pas la position de la Russie sur le marché pétrolier.

