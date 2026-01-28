La présidente du Venezuela affirme que les États-Unis débloquent des fonds gelés

Le gouvernement intérimaire du Venezuela a annoncé mardi 27 janvier que des fonds vénézuéliens jusqu’ici gelés par des sanctions américaines commencent à être débloqués, a affirmé la présidente par intérim Delcy Rodríguez lors d’une allocution à la télévision d’État. Elle a précisé que ces ressources seraient affectées notamment à l’achat d’équipements hospitaliers, certains fournis par des fournisseurs basés aux États-Unis et dans d’autres pays. ([moneycontrol.com](https://www.moneycontrol.com/world/venezuela-s-acting-president-says-us-unfreezing-sanctioned-funds-article-13793435.html?utm_source=openai))

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La déclaration de Mme Rodríguez intervient plus de trois semaines après l’opération américaine du 3 janvier qui a abouti à la capture de Nicolás Maduro et à des changements rapides dans la direction politique à Caracas. Delcy Rodríguez, qui occupait jusqu’alors le poste de vice-présidente, a été investie présidente par intérim dans le contexte de ces événements. ([theguardian.com](https://www.theguardian.com/world/2026/jan/22/delcy-rodriguez-capture-maduro-venezuela?utm_source=openai))

La présidente par intérim n’a pas chiffré publiquement le montant précis des avoirs débloqués et a limité sa communication à la destination des fonds — hôpitaux et équipements médicaux — sans fournir de calendrier détaillé ni d’éléments administratifs sur les mécanismes de transfert. Washington n’a pas publié de communiqué officiel confirmant immédiatement la nature ou l’étendue du dégel évoqué par Caracas. ([moneycontrol.com](https://www.moneycontrol.com/world/venezuela-s-acting-president-says-us-unfreezing-sanctioned-funds-article-13793435.html?utm_source=openai))

Cadre financier et diplomatique

Les mouvements de capitaux cités par l’exécutif intérimaire s’inscrivent dans une série d’opérations et d’accords annoncés après l’intervention américaine. Fin janvier, Caracas avait déjà déclaré avoir reçu des recettes liées à la vente de pétrole — un premier versement de 300 millions de dollars — résultat, selon les autorités vénézuéliennes, d’opérations menées après la prise de contrôle de certains actifs pétroliers. Ces transferts ont alimenté des répartitions internes destinées aux banques et au marché des changes. ([finance.yahoo.com](https://finance.yahoo.com/news/venezuelas-top-lawmaker-says-oil-212438454.html/?utm_source=openai))

Du côté américain, les autorités ont engagé des démarches diplomatiques et administratives qui, selon des sources gouvernementales, pourraient inclure la réouverture progressive d’une représentation diplomatique à Caracas et des canaux de coopération limités, notamment sur des questions humanitaires et économiques. Ces initiatives s’inscrivent dans une phase de réajustement des relations bilatérales après l’opération militaire et la prise en charge par l’administration intérimaire. ([apnews.com](https://apnews.com/article/ade84a3a33eda565a850f2c6a8bde157?utm_source=openai))

Plusieurs observateurs et services de renseignement américains restent prudents quant à la pérennité d’accords obtenus dans l’immédiat après-coup. Des rapports publiés le 27 janvier indiquent que des doutes subsistent aux États-Unis sur la manière dont l’exécutif intérimaire exécutera certaines des demandes de Washington, notamment en matière de relations avec des puissances étrangères et de contrôle des recettes pétrolières. ([investing.com](https://www.investing.com/news/commodities-news/exclusiveus-intelligence-raises-doubts-about-venezuela-leaders-cooperation-4469019?utm_source=openai))

Sur le plan interne, Caracas a souligné que les ressources débloquées « appartiennent au peuple vénézuélien » et doivent être employées pour répondre à des besoins urgents, en citant en particulier l’équipement des hôpitaux. Le montant exact et les modalités de ce déblocage n’ont pas été détaillés par Caracas ni confirmés par Washington. ([moneycontrol.com](https://www.moneycontrol.com/world/venezuela-s-acting-president-says-us-unfreezing-sanctioned-funds-article-13793435.html?utm_source=openai))