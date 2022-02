La présence de Soglo et Zinsou aux côtés de Talon est du « vernissage » selon Nourénou Atchadé

La présence le samedi 19 Février de l’ancien président Nicéphore Soglo et de l’ancien premier ministre Lionel Zinsou aux côtés de Patrice Talon lors du vernissage des 26 biens culturels restitués au Bénin continue de défrayer la chronique. Selon l’opposant Nourénou Atchadé, la présence de ces deux personnalités à cet évènement est du « vernissage« .

La présence de Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la république et chef de file de la résistance ou même celle de Lionel Zinsou, ancien premier ministre de Boni Yayi et challenger de Patrice Talon en 2016 au palais de la République aux côtés du chef de l’Etat, ne signifie pas qu’il y a dégel de la crise politique qui secoue le pays.

C’est du moins l’avis de l’honorable Nourénou Atchadé, premier vice-président du parti « Les Démocrates », parti en opposition au régime de Cotonou. Pour l’acteur politique, il s’agit là encore d’un des multiples scénarios du locataire de la Marina pour faire croire à la communauté nationale et internationale que les béninois sont de plus en plus ensemble.

« Avec cette exposition, le régime veut montrer à l’opinion nationale et internationale que les choses changent et que tous les filles et fils du Bénin sont ensemble. Alors que ce n’est pas le cas. C’est le vernissage« , a confié Nourénou Atchadé à Banouto.

Selon l’opposant, le pouvoir en place doit encore se montrer plus ingénieux dans ses manœuvres pour convaincre car, précise-t-il, il faut faire beaucoup plus que ce qui est fait là pour ramener la paix. Pour lui, pour que la paix revienne, « il faut qu’on ramène la démocratie, qu’on vive la liberté d’expression, la liberté d’aller et venir, la liberté de s’organiser« , a martelé le premier vice-président des démocrates, un parti politique d’opposition au régime de Cotonou.

En dehors de ces différentes formes de liberté, l’ancien député des forces cauris pour un Bénin émergents, l’ex parti politique de l’ancien président Boni Yayi exige la libération des personnalités politiques emprisonnées pour leur opinion. « Qu’on libère les détenus politiques, en l’occurrence Reckya Madougou et Joël Aïvo, qui sont détenus parce qu’ils ont osé dire qu’ils vont aux élections présidentielles. On n’a pas besoin de cinéma, on ne peut pas ruser avec. Ça ne suffit pas. C’est du vernissage« , a laissé entendre l’ancien député.

A croire Nourénou Atchadé, le chef de l’Etat a besoin d’améliorer son image et l’image du pays à l’international. C’est ce qu’il a tenté de faire, insiste Nourénou Atchadé lors de la cérémonie de lancement de l’exposition des 26 biens culturels restitués au Bénin par la France.

En s’affichant donc à côté de l’ancien président Nicéphore Soglo et Lionel Zinsou, indique Nourénou Atchadé, le président de la République donne l’impression de faire « le vernissage de la dictature, le vernissage de l’État de non droit dans lequel nous sommes« , martèle l’opposant au pouvoir Talon.