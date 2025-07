La poste augmente ses tarifs: envoyer une lettre coûtera plus cher en 2026

À partir du 1er janvier 2026, les tarifs d’affranchissement du courrier et des colis connaîtront une nouvelle hausse moyenne de 7,4 %, selon une annonce de La Poste relayée par la presse française le lundi 28 juillet 2025. Cette augmentation, motivée par la nécessité de garantir la qualité et la pérennité du service universel postal, intervient dans un contexte de chute continue du volume de courriers envoyés.

Alors que le prix de la lettre verte passera de 1,39 à 1,52 euro, la lettre recommandée de 20g grimpera à 6,11 euros, contre 5,74 actuellement. La Poste, confrontée à une perte annuelle de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires liée à l’attrition du courrier, insiste sur l’urgence d’ajuster ses tarifs pour compenser une mission de service public sous-financée. En 2023, cette sous-compensation s’est chiffrée à 1,2 milliard d’euros.

Renouvelée pour dix ans dans son rôle de prestataire du service universel postal, La Poste rappelle que cette hausse ne devrait pas peser sur les ménages, leur budget postal annuel étant estimé à 28 euros en moyenne. Une dépense qui pourrait même baisser de 6 % en 2026, selon le groupe public.

Une stratégie de survie dans un paysage postal en mutation

Au-delà de l’affranchissement classique, les tarifs de la lettre services plus et de l’e-lettre rouge passeront respectivement à 3,47 euros (+0,32 €) et 1,60 euro (+0,11 €). La lettre internationale (jusqu’à 20g) atteindra quant à elle 2,25 euros. Côté colis, les envois Colissimo augmenteront de 3,4 % en moyenne.

Pour atténuer l’impact de cette hausse, La Poste indique que les utilisateurs du service MonTimbrenLigne bénéficieront de réductions selon le poids de leur envoi. Mais en dépit de ces ajustements, c’est bien la transformation structurelle du modèle postal qui est en jeu.

Avec un chiffre d’affaires global de 34,6 milliards d’euros en 2024, La Poste tente de préserver l’équilibre entre missions de service public et viabilité économique, dans un monde où le courrier papier se fait de plus en plus rare.