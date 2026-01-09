La suite après la publicité
La panaméenne Copa reprend ses vols vers le Venezuela malgré la crise avec les États-Unis

La compagnie aérienne panaméenne Copa a annoncé jeudi 8 janvier 2026 la reprise de ses vols à destination et en provenance de Caracas, suspendus en décembre en raison du déploiement militaire des États-Unis dans les Caraïbes, qui avait abouti à la capture de Nicolas Maduro. Dans un communiqué, la compagnie indique que cette décision répond à une « amélioration des conditions opérationnelles de l’espace aérien », précédemment quasiment fermé sur ordre du président Donald Trump. Le premier vol de reprise est prévu pour le mardi 13 janvier 2026.

