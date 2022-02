« La mobilisation contre la vie chère a été une réussite », Anselme Amoussou apprécie

Le vendredi 18 Février 2022, la confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) de Anselme Amoussou soutenue par d’autres organisations a organisé à la Bourse du Travail à Cotonou, un meeting de protestation contre la cherté de la vie. Cette activité syndicale serait selon son initiateur, une parfaite réussite.

Le secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) apprécie le géant meeting qu’il a organisé en fin de semaine écoulée pour protester contre la cherté de la vie. A croire Anselme Amoussou, l’activité a connu un plein succès. « La mobilisation contre la vie chère a été une réussite« , confie-t-il à Frissons Radio.

Si la sortie des travailleurs est considérée comme un succès par le secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes du Bénin, celui-ci désapprouve néanmoins l’indifférence du gouvernement face à leur appel. La CSA-Bénin menace néanmoins de durcir le ton si rien n’est fait d’ici là.

En effet, depuis le vendredi dernier où le géant meeting est organisé, le gouvernement n’a eu aucune réaction. Une attitude qui n’est pas appréciée. Selon les responsables des travailleurs, leur patience a de limite. Ils menacent de durcir le ton si dans les jours à venir, le gouvernement ne fait aucun signe d’existence.

« Si le gouvernement est dans l’état d’esprit de nous prouver qu’il est à l’écoute et qu’ il est effectivement prêt à faire en sorte que le mandat soit social, que les urgences sociales que nous avons exprimées servent donc à fléchir un certain nombre de mesures qui ont été annoncées et qui peuvent aggraver la situation actuelle« , prévient-il.

Ces responsables syndicaux attendent surtout du gouvernement, l’ouverture des négociations ou d’autres mesures urgentes à prendre pour le bien-être des travailleurs et pour la paix.