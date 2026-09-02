Le bilan de la crue au Népal s’aggrave à 1114 morts, toujours 3916 disparus

Le bilan de la catastrophe survenue fin août dans l’Himalaya continue de s’alourdir : plus de 1 100 morts sont désormais recensés au Népal, tandis que près de 4 000 personnes restent portées disparues, selon un nouveau bilan provisoire.

Le bilan de la crue dévastatrice survenue le 26 août dans l’Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine, s’est encore alourdi. Il atteint désormais 1 114 morts au Népal, selon un bilan provisoire diffusé mardi 1er septembre par l’autorité népalaise de gestion des situations d’urgence, contre 987 la veille. Le nombre de disparus reste stable, à 3 916 personnes.

Côté chinois, dans la région autonome du Tibet, les médias d’Etat font état d’un bilan inchangé de 16 morts et 546 disparus. Au total, la catastrophe a donc fait au moins 1 130 morts et 4 462 disparus dans les deux pays depuis son déclenchement.

La catastrophe a été provoquée par l’effondrement d’un pan de glacier dans l’Himalaya, à la suite d’une rupture de la roche sous-jacente enregistrée comme un séisme de magnitude 5,2. D’importantes quantités de roche, de glace et d’eau de fonte se sont déversées dans les vallées en contrebas, provoquant des crues dévastatrices le long des cours d’eau au Népal et au Tibet.

Selon les autorités népalaises, plus de 11 800 personnes ont été secourues depuis le début de la catastrophe, à l’aide notamment d’hélicoptères mobilisés pour atteindre des communautés isolées. Près de 900 ouvriers employés sur douze chantiers hydroélectriques restent portés disparus, dont environ 500 seraient piégés dans des galeries souterraines.

Des recherches qui se poursuivent dans les galeries souterraines

Les équipes de secours concentrent désormais leurs efforts sur ces chantiers hydroélectriques, dont l’accès reste difficile en raison des coulées de boue et de débris qui obstruent les voies d’accès. Parmi l’ensemble des personnes toujours portées disparues figurent également plusieurs centaines de touristes, pèlerins et ouvriers étrangers, dont 583 ressortissants étrangers recensés côté népalais selon le précédent bilan des autorités.