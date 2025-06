La Loterie Nationale du Bénin SA prolonge les horaires de jeu pour les parieurs

- Publicité-

La Loterie Nationale du Bénin SA (LNB) vient d’annoncer une extension des horaires de jeu pour ses parieurs. À compter du lundi 24 février 2025, il sera désormais possible de jouer après 18h pour le tirage de 21h. Cette nouvelle mesure concerne toutes les machines installées dans les kiosques et les Centres de Jeux de la LNB sur l’ensemble du territoire béninois.

Cette décision vise à offrir plus de flexibilité aux joueurs et à permettre à un plus grand nombre de participer aux tirages, en tenant compte des contraintes horaires de chacun. Avec cette modification, la LNB espère renforcer l’accessibilité à ses jeux tout en maintenant son engagement envers une participation responsable.

L’institution rappelle son slogan : « Les lots au gagnant, les bénéfices à toute la nation », soulignant ainsi son rôle dans le développement économique et social du pays. Elle invite par ailleurs tous les amateurs de jeux de hasard à profiter de cet élargissement d’horaires dans une ambiance conviviale et sécurisée. Pour plus d’informations, les parieurs peuvent consulter le site officiel de la LNB : www.loteriebenin.bj.