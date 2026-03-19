La Liga réagit à l’acquisition d’un club espagnol par Cristiano Ronaldo

L’investissement de Cristiano Ronaldo à hauteur de 25 % dans l’UD Almería suscite déjà un fort engouement, au point de séduire le président de la Liga, Javier Tebas.

L’arrivée de Cristiano Ronaldo dans les sphères dirigeantes de l’UD Almería ne passe pas inaperçue. Le Portugais a récemment acquis 25 % du capital du club de deuxième division espagnole via sa société CR7 Sports Investments, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa reconversion. Un mouvement stratégique qui n’a pas tardé à produire ses effets. Depuis l’officialisation de l’opération, Almería a vu sa popularité grimper en flèche sur les réseaux sociaux, au point de se hisser parmi les clubs les plus suivis du pays.

Le phénomène n’a pas échappé à Javier Tebas. Le président de la Liga s’est félicité de l’impact immédiat de l’investissement de l’ancien joueur du Real Madrid. « Almería est désormais le cinquième club espagnol le plus présent sur les réseaux sociaux depuis que Cristiano Ronaldo a décidé d’investir dans leur projet », a-t-il souligné.

Au-delà de l’aspect médiatique, Tebas insiste sur les perspectives économiques et sportives d’une telle opération : « Il est très important d’obtenir des sponsors et d’améliorer le projet sur le long terme. L’implication de Cristiano dans le projet d’Almería est un gage d’ambition pour l’avenir. » Avec cette entrée remarquée dans le monde des investisseurs, Cristiano Ronaldo confirme son intention de peser durablement dans l’écosystème du football, bien au-delà des terrains.