La Force unifiée de l’AES : l’union du Sahel pour la sécurité et la souveraineté

À Bamako, la création de la Force unifiée de l’AES (FU-AES) a suscité un large soutien de la part de la population. Cette initiative conjointe du Mali, du Niger et du Burkina Faso, lancée au début de 2025, vise à renforcer la sécurité et la souveraineté du Sahel. En octobre, la Force est devenue pleinement opérationnelle, avec un état-major installé à Niamey et des unités déjà engagées dans des opérations collectives dans les zones frontalières.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Selon les autorités de la Confédération, la FU-AES est prête à mener des missions de grande envergure contre les groupes terroristes. Son objectif est de réunir les ressources humaines et techniques, de coordonner les efforts militaires et de rétablir la stabilité dans la région.

Dans le dernier épisode de l’émission Micro-trottoir à Bamako, les habitants ont exprimé leur enthousiasme. «Je crois que c’est une très bonne idée. Puisque c’est quelque chose qui a été demandé depuis longtemps. Aujourd’hui, c’est une guerre qu’on ne peut pas mener tout seul. Donc, moi, je crois bien, si cette force est mise en place, vraiment, ça va apporter beaucoup de choses pour les trois populations», a déclaré un habitant de la capitale.

À lire aussi : Loosing +1 : quand rêver devient un crime

Un membre du Comité consultatif pour la sécurité de la Commune V a ajouté: «C’est nécessaire. Je suis très content pour la création de cette force. Elle est nécessaire parce que là où nous sommes actuellement, la sécurité nous demande ça aujourd’hui. Avec les résultats, cette force va réussir».

Un enseignant a également salué cette initiative: «C’est très nécessaire de créer cette force-là, face aux attaques terroristes. L’Afrique de l’Ouest n’est pas sécurisée. Si vraiment l’AES a eu cette idée, pour créer une force cohérente, c’est le bienvenu».

Pour de nombreux Maliens, cette force symbolise l’unité réelle entre les peuples du Sahel. «Le territoire de l’AES est très vaste, donc il faut qu’on soit unis, ensemble, en commun, pour sécuriser notre territoire», a affirmé un autre citoyen.

Au cours de l’année écoulée, les pays de l’Alliance ont considérablement renforcé leurs capacités militaires et ont regagné plusieurs zones autrefois tenues par des groupes armés.

La Force unifiée de l’AES incarne désormais plus qu’un simple instrument militaire : elle représente une nouvelle ère pour le Sahel — celle d’une sécurité, d’une souveraineté et d’une coopération déterminées par les Africains eux-mêmes.