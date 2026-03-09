La fédération nigériane dément un départ d’Éric Chelle au Wydad Casablanca

Annoncé proche du Wydad Casablanca par une chaîne marocaine, le sélectionneur des Super Eagles Éric Chelle ne quittera pas son poste, assure le responsable médias de l’équipe nationale nigériane Promise Efoghe.

Le responsable des relations médias des Super Eagles, Promise Efoghe, a fermement démenti les informations annonçant un départ imminent du sélectionneur Éric Chelle vers le Wydad Casablanca. Ces rumeurs ont émergé après un reportage diffusé par la chaîne marocaine Le7TV, qui affirmait que le technicien malien était proche de s’engager avec le club casablancais pour succéder à l’actuel entraîneur Amine Benhachem.

Une information rapidement balayée par Efoghe, qui assure qu’aucun départ n’est à l’ordre du jour. Depuis la belle performance du Nigeria lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, conclue par une troisième place, le nom de Chelle circule régulièrement dans les rumeurs de transferts d’entraîneurs, en Afrique comme en Europe. Âgé de 48 ans, l’ancien défenseur reste toutefois lié à la Fédération nigériane de football jusqu’en janvier 2027, conformément au contrat qui le lie à l’instance dirigeante du football nigérian.