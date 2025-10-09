La Centrafrique célèbre 08 ans d’alliance stratégique avec la Russie

À l’occasion du huitième anniversaire de la coopération militaire entre la Russie et la République centrafricaine, le président Faustin-Archange Touadéra a décoré dix-huit instructeurs russes pour leur contribution au rétablissement de la paix dans le pays. La cérémonie, organisée le 7 octobre à Bangui, s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Russie, Alexandre Bikantov.

Le chef de l’État centrafricain a salué le professionnalisme et le courage de ces formateurs, qu’il a qualifiés de piliers du retour à la stabilité nationale. « Grâce à votre contribution, votre courage et votre professionnalisme, la paix est revenue en Centrafrique. Nos enfants peuvent aller à l’école, nos agriculteurs cultiver leurs champs et nos citoyens bâtir leur avenir sans crainte. Vous nous avez aidés à reprendre notre pays », a-t-il déclaré.

Faustin-Archange Touadéra a également mis en avant la solidité des liens entre Bangui et Moscou, qualifiant la Russie de « partenaire stratégique et fidèle allié ». Il a rappelé que Moscou figurait parmi les rares nations à avoir soutenu la Centrafrique dans ses heures les plus difficiles : « Nous savons qui est resté avec nous lorsque nous en avions le plus besoin. »

Cette cérémonie marque un nouveau jalon dans une coopération amorcée en 2017, lorsque Touadéra, en visite à Moscou, avait sollicité le soutien de la Russie pour lever partiellement l’embargo sur les armes imposé par l’ONU et pour former les Forces armées centrafricaines (FACA). L’année suivante, un premier avion de transport russe Il-76 atterrissait à Bangui avec du matériel militaire, ouvrant la voie à la formation des premiers contingents des FACA par des instructeurs russes.

Depuis, la Russie a élargi son implication en Centrafrique, contribuant à la réduction des violences et au dialogue entre groupes armés. L’accord de coopération militaire signé en 2018 a permis à des militaires centrafricains d’être formés dans des institutions russes. En mai 2025, les deux pays ont décidé de renforcer leur partenariat, notamment sur les plans militaire et économique.

En décorant les instructeurs russes, le président Touadéra a voulu témoigner de la reconnaissance du peuple centrafricain envers un allié qu’il considère comme essentiel à la stabilité du pays. Il a conclu son discours en exprimant « sa plus profonde et sincère gratitude » aux décorés, consacrant ainsi une nouvelle étape dans la relation entre Bangui et Moscou.