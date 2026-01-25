Centrafrique : Macron félicite Touadéra pour sa réélection

Emmanuel Macron s’est entretenu samedi par téléphone avec le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, qu’il a félicité pour sa victoire à l’élection présidentielle officialisée cette semaine, a annoncé l’Élysée. Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat bilatéral, dans le cadre de la feuille de route adoptée en avril 2024, visant à relancer des relations jusque-là détériorées alors que l’influence russe se renforçait.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Président de la Centrafrique depuis 2016, Touadéra a été réélu pour un troisième mandat avec 77,90 % des voix, selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Son opposition dénonce cependant une « fraude massive » et critique la nouvelle constitution adoptée en 2023, qui lui permet de rester au pouvoir.

La Centrafrique attire de nombreuses entreprises étrangères pour l’exploitation de ses ressources minières : uranium, lithium, diamants, or, bois, notamment venues des États-Unis, de Chine, de Russie, du Rwanda et de France. La société française Orano détient un seul permis pour une mine d’uranium, tandis que le groupe mercenaire russe Wagner contrôle depuis 2017 certaines mines d’or et concessions forestières.