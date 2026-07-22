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Bénin

Bénin: les classements des 20 meilleurs au BAC session de juin 2026

L’Office du Baccalauréat a dévoilé le classement des meilleurs candidats à l’examen du Baccalauréat, session unique de juin 2026. Avec une moyenne exceptionnelle de 18,80/20, Egbogbé Frederico Rayan Seton, élève en série G2 au Collège catholique Saint Jean-Baptiste de Cotonou, décroche la première place au plan national.

Edouard Djogbénou
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Baccalauréat, diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et qui ouvre la voie aux études universitaires.
Baccalauréat, diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et qui ouvre la voie aux études universitaires. © Bénin Web TV
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SOMMAIRE

Baccalauréat 2026 au Bénin : voici le classement des 20 meilleurs candidats

Les filières scientifiques et techniques dominent largement ce palmarès, marqué également par une forte présence des établissements privés et confessionnels de Cotonou, d’Abomey-Calavi et de Porto-Novo.

Classement des 20 meilleurs au Bac 2026

1er : Egbogbé Frederico Rayan Seton (Série G2) – Moyenne : 18,80/20 – Collège catholique Saint Jean-Baptiste, Cotonou.

2e : Ogoutegbé Olaréwadjou Gabriel (Série G2) – Moyenne : 18,75/20 – Lycée Technique Commercial et Industriel, Kandi.

3e : Ahouandjinou Sidney Josias Anderson (Série G2) – Moyenne : 18,57/20 – CP La Grande Académie, Abomey-Calavi.

4e : Okpeicha Olouwayèmissi Gloria (Série G3) – Moyenne : 18,550/20 – Lycée Technique Coulibaly, Cotonou.

5e : Latamè Joséphine Chérita Mawudjlo (Série C) – Moyenne : 18,40/20 – Collège catholique Notre-Dame de Dowa, Porto-Novo.

6e : Idrissou Fofana Ko-Nana Adama (Série G2) – Moyenne : 18,36/20 – CP La Grande Académie, Abomey-Calavi.

7e : Houemassou Bossa Doudédji Gaël Nathan (Série C) – Moyenne : 18,36/20 – Collège catholique Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, Abomey-Calavi.

8e : Fongnikin Belvie Elisée (Série G2) – Moyenne : 18,30/20 – CP Sainte Félicité, Godomey.

9e : Tchiakpé Tognissè Hussein Arnold (Série D) – Moyenne : 18,27/20 – Collège catholique Pierre Joseph de Clorivière, Abomey-Calavi.

10e : Dannoudo Manuella Darielle Dodji (Série G2) – Moyenne : 18,25/20 – CP La Grande Académie, Abomey-Calavi.

11e ex æquo : Houéhounha Sèyidè Maëlle (Série D) – Moyenne : 18,22/20 – CEG Danto, Missérété.

11e ex æquo : Todjinou Akohoundjé Ange Pierre-Claver Trésor Sénan Codjo (Série D) – Moyenne : 18,227/20 – CP La Clé de la Réussite, Abomey-Calavi.

13e : Agnandji Doudédji Adiel Nicanor (Série G2) – Moyenne : 18,21/20 – CP La Grande Académie, Abomey-Calavi.

14e : Aglè Senami Eurobie Feldia (Série G2) – Moyenne : 18,10/20 – CP La Grande Académie, Abomey-Calavi.

15e ex æquo : Zodéhougan Sitou Fatou Imane (Série D) – Moyenne : 18,09/20 – CP Les Chevaliers, Adjarra.

15e ex æquo : Mensah Maureen Grace Adjele (Série D) – Moyenne : 18,09/20 – CP Les Champions de Demain, Abomey-Calavi.

17e : Hodjiguè Yawa Florence (Série G2) – Moyenne : 18,05/20 – CP La Clé de la Réussite, Abomey-Calavi.

18e : Hountokindé Kouessi Marcel (Série C) – Moyenne : 18,04/20 – CP UFUK Bénin, Sèmè-Podji.

19e ex æquo : Logbo Ahoudé Chédrac (Série D) – Moyenne : 18,00/20 – CEG Dooké, Ifangni.

19e ex æquo : Agbo Duvane Juppé Baincle (Série G2) – Moyenne : 18,00/20 – CP Sainte Félicité, Godomey.

19e ex æquo : Akpo Okpè Sharon (Série G2) – Moyenne : 18,00/20 – Collège catholique Père Aupiais, Cotonou.

Ce classement met en évidence l’excellence académique de plusieurs établissements du Grand Nokoué, tout en confirmant les bonnes performances d’établissements de l’intérieur du pays, notamment à Kandi, Missérété, Adjarra et Ifangni. Les séries G2, C et D sont les plus représentées parmi les meilleurs candidats de cette édition 2026.

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