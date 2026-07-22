Ophélie Winter : une candidate des 12 coups de midi confond la chanteuse avec la Vierge Marie

Le 22 juillet 2026, l’émission Les 12 Coups de midi sur TF1 a été marquée par un moment aussi insolite qu’amusant, suscitant de nombreux éclats de rire parmi les téléspectateurs. Jean-Luc Reichmann, animateur emblématique du jeu depuis 2001, a animé un duel particulier sur le plateau où la fièvre de son champion, Floris, combinée à une climatisation très poussée, a provoqué une dynamique inattendue. En tentant d’offrir une opportunité à la candidate Émilie, le présentateur a lancé une série de questions, mais c’est un lapsus mémorable de cette dernière qui a véritablement retenu l’attention.

Alors que Jean-Luc Reichmann plaisantait avec Émilie sur la température inhabituellement basse sur le plateau, il a ensuite posé une question dans la phase cruciale du « Coup par coup » qui a déclenché un quiproquo étonnant. Interrogée sur une personnalité en 1995 assise sur une pierre en pleurs après avoir reçu la foi divine, Émilie a répondu sans hésiter : la Vierge Marie. Cette réponse a provoqué l’amusement immédiat de tous, y compris celui de l’animateur et du champion Floris.

C’est en relançant le chrono avec un indice supplémentaire que Jean-Luc Reichmann a clarifié la situation, faisant référence à la célèbre chanteuse Ophélie Winter et à son tube « Dieu m’a donné la foi », sorti précisément en 1995. L’échange a rapidement pris une tournure cocasse : après un moment de confusion, la candidate a saisi son erreur et a rectifié son propos, évoquant la chanson et non la figure religieuse. L’animateur en a profité pour rappeler brièvement la filiation de la chanteuse, ajoutant à ce moment léger et complice avec un Floris encore mal en point mais attentif aux échanges.

Floris franchit un cap important grâce à la révélation de l’Étoile mystérieuse

La veille de cet épisode, le 21 juillet, Floris avait réalisé une étape majeure dans son parcours sur Les 12 Coups de midi, en remportant pour la première fois l’Étoile mystérieuse. Cette victoire s’était construite au fil d’indices successifs apparaissant chaque jour sur le plateau : des objets comme un micro, une guitare, une bouteille de parfum, une couronne de fleurs, une montgolfière ou encore un décor symbolisant les Pays-Bas avaient alimenté les hypothèses des téléspectateurs et des candidats.

Après un nouveau « Coup de maître » lui donnant la possibilité de découvrir cette Étoile, Floris a saisi sa chance en proposant le nom de Louane, la chanteuse et actrice française. La réponse s’est avérée exacte et a permis la révélation de son visage sur l’écran du plateau. Grâce à cette trouvaille, Floris a emporté la totalité de la cagnotte associée à l’Étoile, estimée à 44 980 euros.

Cette somme a considérablement fait grimper son total personnel, qui atteint désormais 118 845 euros. Malgré cette progression significative, le jeune expert-comptable de 22 ans originaire de Jarnac reste encore éloigné des records de gains détenus par d’autres champions historiques du jeu, tels qu’Émilien, Bruno Hourcade ou Paul El Kharrat. Néanmoins, ce palier franchi constitue une nouvelle étape dans son parcours, soulignant sa capacité à relever les défis et à progresser sur le plateau animé par Jean-Luc Reichmann.